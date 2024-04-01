Yargıtay Başkanı hala belirsiz: 11. turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

AA & Ensonhaber

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla tamamlandı.

Yeni başkanın belirlenmesi için Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü sandık kurulmuş ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

11. turda da sonuç çıkmadı

Seçimin ilk 10 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oy alamadığı için bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucunda, Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy almıştır. Seçime katılım 320 olarak kaydedilmiş, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime yarın 12. tur oylamayla devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.