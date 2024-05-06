Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da başkanlık düğümü yine çözülmedi...
Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu.
25 Mart'ta seçimler başladı
Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.
31. tur oylaması yapıldı
Seçimin ilk 30 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 31. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu Akarca 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı.
32. tur oylama yarın
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 32. tur oylama yarın yapılacak.
Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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