Yargıtay Başkanı seçiminin 32. turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu.
Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.
32. tur oylaması yapıldı
Seçimin ilk 31 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 32. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu Akarca 86, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 118, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 103 oy aldı.
11 oy geçersiz sayıldı
Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken 1 boş oy kullanıldı, 11 oy ise geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 33. tur oylamasıyla devam ediliyor.
Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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