Yargıtay Başkanı seçiminin 33. turunda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 33. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

ANKA

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart’tan beri devam ediyor..

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

33. tur oylaması

Seçimin ilk 32 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 33. tur oylaması yapıldı.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 90, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 105 oy aldı.

Seçimde 3 geçersiz oy kullanıldı.

Seçim yarın devam edecek

Salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşılamadığı için seçimlere 34'ncü turla yarın devam edilecek.

Bu turda, son turda en çok oy alan Ömer Kerkez ile Muhsin Şentürk yarışacak.