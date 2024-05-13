Yargıtay Başkanı yine seçilemedi: Otuz altıncı turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da 25 Mart'tan bu yana bir türlü yeni başkan seçilemedi...
Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu.
Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.
36. tur geride kaldı
Seçimin ilk 35 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 36. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu; Mehmet Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı.
Seçime katılım 327 olarak kayıtlara geçerken, 36 oy geçersiz sayıldı.
Yarın devam edecek
Boş oy rakamı ise 11 oldu.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin 37. tur oylaması yarın yapılacak.
Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
Bir aday çekildi
Öte yandan Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13 Mayıs'ta yapılacak olan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 36'ncı turu öncesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Muhsin Şentürk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Muhsin Şentürk, seçimlerin son turunda 104 oy almıştı.
Şentürk'ün, mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı desteklediği öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış