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Yargıtay Başkanı yine seçilemedi: Otuz altıncı turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı yine seçilemedi: Otuz altıncı turdan da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 36. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.