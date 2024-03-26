Yargıtay Başkanlığı seçimi yeniden yapılacak Yargıtay Başkanlığı seçiminde bugün devam edilen oylamada beşinci turda da salt çoğunluk sağlanamadı. 2. seçim yarın yeniden başlayacak.

İHA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu.

Adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı

Bu çerçevede, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da dün sandık kuruldu.

Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri, üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimler yenilenecek

Bugün gerçekleştirilen dördüncü ve beşinci tur da tamamlandı.

Buna göre, beşinci turda adaylardan Mehmet Akarca 105 oy, Ömer Kerkez 127 oy, Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Başkanlığı seçimi için salt çoğunluk sağlanamadığından 2. seçimler yarın yapılacak.

2. seçimler çerçevesinde ise yeni adaylar belirlenecek.

Adayların başkan seçilmesi için 175 oyu alması şartı aranacak. 2. seçimler de yine 5 turdan oluşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)