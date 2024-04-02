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Yargıtay Başkanlığı seçiminde 12'nci turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 12'nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 12'nci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.