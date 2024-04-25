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Yargıtay Başkanlığı seçiminde 24. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 24. turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yapılan başkanlık seçimlerinden yine sonuç çıkmadı. Seçimin 24. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.