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    Yargıtay Başsavcısı'ndan HDP talebi

    Yargıtay Başsavcısı'ndan HDP talebi

    Yargıtay Başsavcısı, HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini belirterek "Hazine yardımı bulunan hesapları bloke edilsin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 18:25
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    HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava devam ediyor..

    Konuyla ilgili Yargıtay Başsavcısı, yeni bir talepte bulundu.

    HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini vurgulayan Başsavcı, HDP'nin hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini söyledi.

    "Hesapları bloke edilsin"

    Yargıtay Başsavcısı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "HDP'nin terör örgütü ile organik bağı devam ediyor. HDP'nin Hazine yardımını terör örgütünün amaçları için kullanıyor, devlet yardımı bulunan hesapları bloke edilsin."

    HDP, Hazine'den 539.5 milyon lira yardım alacak

    Öte yandan, TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te HDP, 539.5 milyon TL hazine yardımı alacak.

    Bunun 1.5 milyar liralık kısmı, ocak ayında partinin hesabına yatırılacak.

    Seçim dönemlerinde yardımlar artıyor Kanuna göre, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katına çıkıyor.

    2023'de siyasi partilerin alacakları Hazine yardımları HABERİ Yargıtay Başsavcısı ndan HDP talebi #1


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