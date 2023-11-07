Yargıtay, Can Atalay mütalaasını açıkladı: Dokunulmazlıktan yararlanamaz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında ihlal kararını vermesine ilişkin mütalaasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Mütalaada, Atalay’ın dokunulmazlıktan yararlanamayacağı vurgulandı.

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Can Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunan Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçildi.

Milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

AYM 'hak ihlali' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim'de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

AYM'nin 9 üyesinin ‘hak ihlali' yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı kararının ardından karar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmıştı.

Dosya Yargıtay'a gönderildi

Mahkeme heyeti, tahliye kararı vermeden dosyayı 30 Ekim'de Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermişti.

Dosyanın Yargıtay'a gönderilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay mütalaasını sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne mütalaasını sundu.

6 sayfalık mütalaada, tahliye kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin takdirinde olduğunu belirtti.

"Tahliye talebinin reddi veya kabulünün takdiri yüksek mahkemenin"

Mütalaada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin temyiz incelemesi sırasında verdiği tahliye talebinin reddi kararı hatırlatıldı ve "Tahliye talebinin reddi veya kabulünün takdiri Yüksek Mahkeme'nin." denildi.

"Yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır"

Tebliğnamede şu ifadelere yer verildi: