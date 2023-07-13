Yargıtay, Can Atalay'ın tahliye talebini reddetti Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi davası kapsamında bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Can Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini reddetti.

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Can Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunan Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçildi.

Yargıtay, tutuklu bulunan Can Atalay'ın davasını karara bağladı.

Tahliye talebi reddedildi

Gezi Davası nedeniyle tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki tahliye talebi reddedildi.

Karar oy birliğiyle alındı

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini oy birliğiyle reddetti.

Sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde belirtilen "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan yargılandığı anımsatılan kararda, Anayasa'nın 83 ve 14. maddeleri kapsamında yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi.