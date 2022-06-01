Petrol
116.78
1.02%
Euro
17.6283
0.04%
Dolar
16.4163
0.13%
Altın
967.32
-0.21%
Borsa
2547
0.00%
Bitcoin
521.026
1.04%
BTXN Coin
12.56
2.03%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Yargıtay cezayı fazla buldu, Kadir Şeker'e tahliye yolu göründü

    Yargıtay cezayı fazla buldu, Kadir Şeker'e tahliye yolu göründü

    Kadir Şeker'in davasına ilişkin temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, 12 yıl 6 ay hapis cezasını fazla buldu. Yerel mahkemenin karara uyması durumunda, Şeker'e tahliye yolu göründü
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı, hayatı değişti...

    Özgür Duran’dan şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye’nin gündemine oturdu.

    Konya’da yaşanan talihsiz olay neticesinde, bir kadını kurtarmak isteyen Şeker katil oldu.

    Şeker hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

    Öte yandan Şeker’in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, cezayı fazla buldu. Böylelikle Kadir Şeker’e tahliye yolu göründü.

    Yerel mahkemenin karara uyması durumunda, Kadir Şeker’in tahliye olabileceği öğrenildi.

    Yargıtay, tahrik hükümlerinin Şeker lehine uygulanmasına hükmetti

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozarak tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

    Yargıtay cezayı fazla buldu, Kadir Şeker e tahliye yolu göründü #1

    Şeker’e edilen küfürlere ve darba dikkat çekildi

    Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

    Ceza 10 yıla düşecek

    Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hâl indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek. Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

    Yargıtay cezayı fazla buldu, Kadir Şeker e tahliye yolu göründü #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    3600 ek gösterge ile ilgili tüm soruların cevapları
    Ekonomi

    3600 ek gösterge ile ilgili tüm soruların cevapları

    Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'
    Medya

    Elon Musk'ın 23 yaş küçük sevgilisi görüntülendi, cesur pozlarıyla hayran bıraktı! 'Demek böyle tavladın'

    Görüş Bildir