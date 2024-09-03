Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Otoparkta Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı anı kameralara yansıyan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Erol Gök, ifadesinde yaşanan olay nedeniyle özür dileyerek serbest bırakılmayı talep etti.

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Haber Merkezi

Türkiye, İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıyı konuşuyor.

30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Kadıköy'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izleyen Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, maçın ardından aracına binmek için otoparka gitti.

Otoparktan çıktığı sırada savcı İşçimen, arkadan gelen sürücü tarafından kornaya basılarak uyarıldı. O sırada aracından inen savcı ile sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, Savcı Necip Cem İşçimen'i darbederek saldırmaya başladı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Savcı İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

7 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen saldırganlardan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay yerinden kaçan Erol Gök'ün 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

SALDIRI KAMERADA

Savcı Necip Cem İşçimen'in darbedildiği anlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları söyledi Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay esnasında hakaret ettiği belirlenen ve yakalanan T.T.İ isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Adli kontrol ile serbest kalan şüpheli T.T.İ., toplanan yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

Şüpheli T.T.İ., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İşçimen’e yumruk atarak darp eden şüpheli Erol Gök de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

"SAVCIMIZDAN VE HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Tutuklanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli Gök, ifadesinde savcıdan ve herkesten özür dilerken şu ifadelere yer verdi: