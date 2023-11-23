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Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi Yargıtay, Yeşil Sol'un adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirmesi üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i kabul etmedi. Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtildi.