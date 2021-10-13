Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Cinayetin ardından Şeker, 14 Ekim'de görülen duruşmada “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kadir Şeker’in cezası, suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

YARGITAY EL ATTI: CEZA BOZULSUN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki mahkemenin Kadir Şeker'e verdiği cezanın olması gerekenden yüksek olduğunu belirtti ve bozulmasını istedi.

AĞABEY ŞEKER: TOPLUMDA ADALET DUYGUSU ZAYIFLAMIŞTI

Kadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek bulmasını değerlendiren ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi.

Şeker, "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım." dedi.