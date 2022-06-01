Petrol
117.43
1.58%
Euro
17.6532
0.18%
Dolar
16.4478
0.32%
Altın
968.27
-0.12%
Borsa
2583
1.42%
Bitcoin
522.136
0.42%
BTXN Coin
12.63
1.20%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Yargıtay kararı: Çocuklara sigara satanlar hapisle yargılanacak

    Yargıtay'ın kararına göre; para kazanmak uğruna 18 yaşın altındaki kişilere sigara satan şahıslar hapis cezasıyla karşı karşıya.
    • 01.06.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargıtay kararı: Çocuklara sigara satanlar hapisle yargılanacak

    Cumhuriyet Savcılığı, okul üniformalı çocuğa sigara sattığı iddia edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlattı.

    Araştırmalar sonucu 18 yaş altı öğrencilere sigara sattığı belirlenen şahıs hakkında, 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçundan dava açıldı.

    Beraat kararı çıktı, devreye Yargıtay girdi

    Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı kararı temyiz edince dava Yargıtay'a taşındı.

    Karar bozuldu

    Emsal nitelikte bir karara imza atan 10. Ceza Dairesi, mahkemenin beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında, "Suça konu sigaranın, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve üzerinde okul forması bulunması nedeniyle öğrenci ve yaşının küçük olduğu kolaylıkla anlaşılan mağdura sanık tarafından satıldığı ortadadır. Mağdurun ve tanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları ile sabit olduğu halde, sanığın sağlık için tehlikeli madde temin etme suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi." denildi.

    Yargıtay kararı: Çocuklara sigara satanlar hapisle yargılanacak #1

    "18 yaşın altına satılamaz"

    İHA'nın haberine göre küçük yaştaki çocuklara tehlikeli madde satanların cezası; Türk Ceza Kanunu’nun 194. maddesinde Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde açıkça belirtiliyor. Sağlık için tehlike oluşturacak maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi sağlık için tehlikeli madde temini suçu işlemiş sayılıyor. Suçun oluşumu tehlikeli maddenin içirilmesi ile oluşmamaktadır, kanun maddesinde tüketimine sunma ibaresi yer aldığından tüketilmesi için verme eylemi dahi suç oluşturmaktadır. 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında "Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz." denilmiştir.

    Hapis istemiyle yargılanacak

    18 yaşını doldurmayan çocuklara alkollü içki veya sigara, tütün mamulleri satılması halinde de suç işlenmiş sayılıyor. Yasada, sağlık için madde temini suçunun cezasının 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtiliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı
    Ekonomi

    Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı

    Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 nerede deprem oldu?
    Gündem

    Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2022 nerede deprem oldu?

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir