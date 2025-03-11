Yargıtay kararı verdi: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası

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Yargıtay'dan emsal karar...

Bir kişi, arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşarak, fotoğrafın üzerine arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeler yazdı.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Bunun ardından olay, mahkemeye taşındı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

İlk derece mahkemesi sanığın beraatine karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.

TEMYİZE BAŞVURDU

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temyize başvurdu.

Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.