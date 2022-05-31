Yargıtay, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki kararını açıkladı

Yargıtay, 12 Eylül darbesine ilişkin davada, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılarak rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına dair kararları onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki 12 Nisan 2019'da kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkeme kararını onadı

Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle "ortadan kaldırılmasına" ilişkin karar ile malvarlıklarına el konulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) çıkarılarak rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin kararında, mahkemece ayrıntılı şekilde açıklanan gerekçede ve verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesindeki müsadere ve maddi menfaatlere ilişkin bozma isteyen düşüncesine de iştirak edilmediği belirtildi.

Oy birliğiyle karar verildi

Kararda, "Sanıklar Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkında açılan kamu davasının ölüm nedeniyle 765 sayılı TCK'nin 96. maddesi gereğince ayrı ayrı düşmesine ve sanıklar hakkında 1632 sayılı Kanunun 30 ve 31. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına ilişkin hükümlerin onanmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri yer aldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren, "Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanamayacağı"na dair Anayasa'nın geçici 15’inci maddesinin, 12 Eylül 2010 referandumu ile kaldırılmasıyla, Evren ve Şahinkaya yargı önüne çıkmıştı.

2015'te hayatlarını kaybettiler

AA'nın haberine göre, dosya Yargıtay'da iken Evren, 10 Mayıs 2015'te 98 yaşında, Şahinkaya da 9 Temmuz 2015'te 90 yaşında hayatını kaybetti.



