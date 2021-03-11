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- Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimi davasında cezaları onadı
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimi davasında cezaları onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
- AA
- 11.03.2021 - 14:57
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını da onandı.
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