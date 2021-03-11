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    Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimi davasında cezaları onadı

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
    • AA
    • 11.03.2021 - 14:57
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    Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimi davasında cezaları onadı

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

    Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardımdan 51 sanığa verilen hapis cezalarını da onandı.

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