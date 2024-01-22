Yargıtay Üyesi Şahin Çil, son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in (57) cenazesi Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

AA

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) dün yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Çil için önce Yargıtay Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

Yargıtay'da tören düzenlendi

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Çil'in öz geçmişi okundu.

Yargıtay Başkanı Akarca, Çil'in ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, rahmet diledi.

Çil'in iyi bir aile babası ve hukukçu olduğunu dile getiren Akarca, yargı alanında çok hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Törenin ardından cenaze, defin işlemleri için Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenin ardından Çil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nin avlusunda getirildi. Burada, Çil'in ailesi, taziye dileklerini kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çil'in cenazesi, toprağa verildi.

Cenazeye, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

Şahin Çil kimdir?

Öte yandan İstanbul ve Bandırma hakim adayı olarak mesleğe başlayan Çil, dün yaşamını yitirmişti.

Yargıtay tetkik hakimliği görevinde de bulunan Çil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevinin ardından 2018'de Yargıtay üyesi seçilmişti.

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)