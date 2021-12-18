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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine gerçekleştirilen atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 01:44
- Güncelleme : 18.12.2021 - 01:48
CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre;
Yargıtay üyeliğine atanan isimler
1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı
Danıştay üyeliğine atanan isimler
1-Yunus Emre SILAY/Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı
2-İsmail Hakkı SAYIN/ Ankara İstinaf Daire Başkanı
3-Esat TOKLU/Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
DİĞER KURUMLARA YAPILAN ATAMALAR