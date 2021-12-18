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    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine gerçekleştirilen atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 01:44
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 01:48
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    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar

    CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre;

    Yargıtay üyeliğine atanan isimler

    1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
    2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
    3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
    4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
    5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
    6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
    7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
    8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
    9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
    10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
    11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı

    Danıştay üyeliğine atanan isimler

    1-Yunus Emre SILAY/Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı
    2-İsmail Hakkı SAYIN/ Ankara İstinaf Daire Başkanı
    3-Esat TOKLU/Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar #1

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar #2

    DİĞER KURUMLARA YAPILAN ATAMALAR

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar #3

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar #4

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar #5

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar #6

    Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar #7

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