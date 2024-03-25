Yargıtay, yeni başkanını üçüncü turda da seçemedi Yargıtay Başkanlığı seçiminde üçüncü turda da sonuç çıkmadı, seçimler yarına kaldı.

İHA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Başkanlık için seçimlere yarın devam edilecek.

Yargıtay, yeni başkanını yine seçemedi

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin üçüncü turunda Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere dördüncü ve beşinci tur oylamasıyla devam edilecek.

En çok oyu alan iki aday yarışacak

Dördüncü ve beşinci turlarda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak. Üçüncü tur sonuçlarına göre ise iki adayın eşit almasından dolayı dördüncü ve beşinci tur Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk arasında yarın yapılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)