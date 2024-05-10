Yargıtay'da düğümü çözecek gelişme: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi Yargıtay'da 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 35 tur boyunca hiçbir adayın seçilme yeterliliği sağlayamadığı Yargıtay Başkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı. Şentürk, seçimlerin son turunda 104 oy almıştı.

İHA

Yargıtay'da başkanlık seçimleri çıkmaza girdi...

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

35 tur boyunca başkan seçilemedi

Başkanlık seçimlerinin toplam 35 tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

Süreç devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13 Mayıs'ta yapılacak olan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 36'ncı turu öncesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Muhsin Şentürk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Muhsin Şentürk, seçimlerin son turunda 104 oy almıştı.

Akarca'yı destekleyecek

Şentürk'ün, mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde adayım"

Muhsin Şentürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13.05.2024 tarihinde yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz eder, kıymetli desteklerinizi istirham eder, selam ve saygılarımı sunarım.

İki aday yarışacak

Yargıtay Başkanlığı için 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. turda başka bir aday çıkmaz ise daha önceki turlarda aday olan mevcut başkan Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)