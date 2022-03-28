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    Yargıtay'dan 'adam değilsin' sözü için emsal karar

    Cezaevi nakil aracındaki komutana ‘adam değilsin’ diyen sanığa verilen mahkumiyet kararı Yargıtay’dan döndü. Söz konusu hitabın, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığına hükmedildi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:32
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    Yargıtay'dan 'adam değilsin' sözü için emsal karar

    Bir suçtan cezaevinde bulunan mahkum hastaneye sevki sırasında, görevli jandarma komutanından kelepçeleri çıkarma, kapıyı açma gibi isteklerde bulundu.

    Mahkumun taleplerine komutan olumsuz cevap verince olanlar oldu.

    KOMUTANA TEPKİ: ADAM DEĞİLSİN

    Bir süre komutana direnen mahkum, ‘Adam değilsin’ dedi. Görev sonrası adliyenin yolunun tutan jandarma görevlisi, mahkum hakkında ‘Hakaret, tehdit’ suçlamasıyla dava açtı. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın kullandığı ‘adam değilsin’ sözünün hakaret olduğuna hükmetti.

    DEVREYE YARGITAY GİRDİ

    Sanık kararı temyiz edince Yargıtay 4. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

    Yargıtay dan adam değilsin sözü için emsal karar #1

    "ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE ETMİYOR"

    Kararda şöyle denildi:

    "Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda sanığın, kolluk görevlisine söylediği iddiası olan ‘Adam değilsin’ ifadesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."


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