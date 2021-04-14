Yargıtay'dan Ahmet Altan hakkında tahliye kararı

Yargıtay'ın FETÖ davasında ceza alan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkındaki hükmü bozarak Altan'ın tahliyesine karar verildi. Cezaevinden çıkan Altan, Kadıköy'deki evine geçti.

FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

AHMET ALTAN'A TAHLİYE

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre daire, her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tahliye kararı verilen Ahmet Altan, cezaevindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından salıverildi. Cezaevinden çıkan Ahmet Altan bir taksi ile Kadıköy'deki evine geçti.

ALTAN'A 10 YIL 6 AY, ILICAK'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtaya gelmişti.