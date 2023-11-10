Yargıtay'dan AYM açıklaması: AYM söz konusu davada Anayasa koyucunun iradesini yok saydı Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından ilk açıklama geldi. Açıklamada "AYM söz konusu davada Anayasa koyucunun iradesini yok saydı ve 14'üncü maddeyi yok saydı" ifadelerine yer verildi.

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Yargıda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay krizi yaşanıyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Daire, AYM’nin "hak ihlali" kararına uyulmamasına hükmetti.

Daire, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderdi.

Muhalefet partileri ise bu kararı “yargıya yapılan bir darbe” olarak yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü kritik bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay'a destek

Yargıtay'ın kararının hafife alınamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi'nin peş peşe yanlış kararlar alması bizi üzüyor" dedi.

AYM'nin kararını destekleyen AK Partilileri de eleştiren Erdoğan, "Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok" diye konuştu.

"Taraf değil hakemiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız" dedi.

Yargıtay'dan AYM açıklaması

Bu kritik açıklamaların ardından Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi açıklaması geldi.

"AYM, Anayasa koyucunun iradesini yok saydı"

Yargıtay'dan konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, tartışmalara konu olan davada, Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa'nın 83'üncü maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14'üncü maddesini işlevsiz bırakmıştır." denildi.

Yargıtay açıklamasında ayrıca "Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca Anayasa Mahkemesinin değil, tüm yargı organlarının görevidir." ifadelerine yer verildi.

Anayasa Madde 14 nedir?

MADDE 14- (Değişik: 3/10/2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

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