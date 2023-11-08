Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararıyla yetkisini aştığı gerekçesiyle AYM hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Can Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunan Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçildi.

Milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

AYM'ye başvurdu

Atalay'ın avukatları da milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yargıtay cezayı onamıştı

Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

AYM Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.

AYM hak ihlali kararı verdi

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemine geldi.

Hak ihlali kararı verildi

AYM, Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna karar verdi.

Mahkeme Yargıtay'a gönderdi

Geçtiğimiz hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan dosya, mahkeme tarafından karara bağlanması için Yargıtay'a gönderdi.

AYM'nin bu kararına Yargıtay'dan itiraz geldi.

Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararıyla yetkisini aştığı gerekçesiyle AYM hakkında suç duyurusunda bulundu.