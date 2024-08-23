Yargıtay'dan emsal karar: Takılar kime takıldıysa onun olacak Yargıtay, düğünde takılan altınların kime ait olacağına dair tartışmaları bitirecek yeni bir karara imza attı. Takı kime takıldıysa o kişide kalacağına hükmedildi.

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İHA

Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada "ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu" kararına hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2023/5704 E. 2024/2402 K.' sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdi.

GELİNE TAKILAN GELİNE, DAMADA TAKILAN DAMADA

Yeni içtihata göre, öncelikle bakılan husus, taraflar arasında anlaşma olup olmaması.

Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecek.

Eğer anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olacak. Daha önceki kararda ise kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti.

Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönünde.

CİNSİYETE ÖZGÜNSE UYGUN OLANA VERİLECEK

Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekiyor.

Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişinin inceleme yapması gerekiyor.

Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacak.

TORBADA TOPLANAN PARALAR ORTAK KABUL EDİLİYOR

Günümüz düğünlerinin bazılarında artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmakta.

Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekiyor. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)