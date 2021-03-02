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    Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. Kobani iddianamesi ve HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istendi.
    • AA
    • 02.03.2021 - 20:10
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 20:34
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    Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

    Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani iddianamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.

    BAŞSAVCILIK FEZLEKE ÖRNEĞİNİ DE İSTEDİ

    Kobani soruşturması kapsamında mevcut HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

    Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi. Başsavcılık kaynakları tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin takip edildiğini vurgulayarak, söz konusu belgelerin rutin inceleme kapsamında talep edildiğini bildirdi.

    İNCELEME SONUCU KAPATMA DAVASI AÇILABİLİR

    Siyasi partilerin faliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin 'terör eylemlerinin odağı' olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

    Yargıtay dan HDP ye inceleme #1

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