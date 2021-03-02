Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. Kobani iddianamesi ve HDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istendi.