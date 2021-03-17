Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Son günlerde sıkça tartışılan HDP’nin kapatılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

İDDİANAME YÜKSEK MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildiği öğrenildi.

İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

AY BAŞINDA HDP İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart ayının başında HDP ile ilgili inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık bu kapsamda Ankara Başsavcılığına bir yazı göndererek, aralarında HDP'li üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 108 sanıklı Kobani İddianamesi ile HDP'liler hakkında düzenlenen fezlekelerin birer örneğinin gönderilmesini istemişti.