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    Yargıtay'dan sigorta şirketlerine ilişkin emsal karar

    Yargıtay kararına göre; trafik kazası geçirerek sakat kalan sürücünün bakıcı giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanacak.
    • 24.04.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 13:01
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    Yargıtay'dan sigorta şirketlerine ilişkin emsal karar

    Trafik kazası sonucu sakat kalan bir sürücü, bakıcı giderlerinin sigorta poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanması talebiyle mahkemenin yolunu tuttu.

    Mahkeme talebi reddederken, mağdur sürücü kararı istinafa taşıdı.

    Yargıtay'dan müdahale

    Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi.

    "Bakıcı gideri sakatlık teminatı içindedir"

    İHA'nın haberine göre Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadeler yer aldı:

    "Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir. Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

    Yargıtay dan sigorta şirketlerine ilişkin emsal karar #1


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