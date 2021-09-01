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- Yargıtay'dan yeni anayasayla ilgili açıklama
Yargıtay'dan yeni anayasayla ilgili açıklama
Yargıtay Başkanı Akarca "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." dedi.
- AA
- 01.09.2021 - 18:15
Yargıtay Başkanı Akarca:
"Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz.
Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir."
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