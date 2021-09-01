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    Yargıtay'dan yeni anayasayla ilgili açıklama

    Yargıtay Başkanı Akarca "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." dedi.
    • AA
    • 01.09.2021 - 18:15
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    Yargıtay'dan yeni anayasayla ilgili açıklama

    Yargıtay Başkanı Akarca:

    "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz.

    Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir."

    AYRINTILAR GELİYOR..

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