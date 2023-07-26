Yargıtay'ın 6 yeni üyesi belli oldu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna seçilen isimleri duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 25 Temmuz tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla Yargıtay'da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna seçilen isimlerin belli olduğunu sosyal medya hesabında açıkladı.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: