Yargıtay'dan, AYM üyelerine suç duyurusu: İlk somut adım atıldı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir savcı görevlendirildi.

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AYM ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkındaki kararları ile ilgili başlayan tartışma sürüyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkındaki suç duyurusu süreci işliyor.

Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Savcı görevlendirildi

Bunun sonrasında ise Başsavcılıkta konuyla ilgilli bir savcı görevlendirildi.

Savcı, mevzuat çalışması yaparak Başsavcı Bekir Şahin’e sunacak.

Başsavcı Şahin’in, incelemesinin ardından ise mevzuat gereği dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne sunması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Can Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunan Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçildi.

Milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

AYM 'hak ihlali' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim'de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

AYM'nin 9 üyesinin ‘hak ihlali' yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı kararının ardından karar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmıştı.