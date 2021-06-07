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- Yargıtay'ın HDP'ye açtığı kapatma davasında 500 partiliye siyasi yasak
Yargıtay'ın HDP'ye açtığı kapatma davasında 500 partiliye siyasi yasak
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılmasına yönelik hazırladığı iddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istedi.
- AA & Ensonhaber
- 07.06.2021 - 18:13
- Güncelleme : 07.06.2021 - 18:38
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye yeniden kapatma davası açtı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden hazırlanan iddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
850 SAYFALIK İDDİANAME, 500 PARTİLİ HAKKINDA SİYASİ YASAK
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianamenin 850 sayfadan oluştuğu bildirildi.
Ayrıca, iddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendiği de kamuoyuyla paylaşıldı.