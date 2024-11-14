Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AA & Ensonhaber

TBMM Genel Kurulu'nda yargıya yönelik önemli düzenlemeler içeren "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

Bu düzenlemeye göre, yargılamalarda suç niteliğinin değişmesi durumunda sanığa ek savunma hakkı bilgilendirmesi doğrudan yapılacak. Ayrıca, yargı süreçlerinin hızlandırılması hedeflenirken noterlerin tatil günlerinde hizmet verebilmesi sağlanacak.

SİGORTALI ÇALIŞMAK, AVUKATLIK STAJINA ENGEL DEĞİL

Avukatlık stajı ile ilgili önemli yenilikler de yasada yer aldı. Artık, sigortalı olarak çalışmak avukatlık stajına engel oluşturmayacak. Avukatlık stajını yapabilmek için kamu kurumlarındaki kadrolarda çalışanlar da bu süreçten yararlanabilecek; staj sürecinde yıllık izin kullanma hakkı da tanınacak. Hakim ve savcı adayları ile görevdeki hakim ve savcılar ise bu kapsam dışında tutulacak.

BOŞANMA DAVALARI

Türk Medeni Kanunu'nda boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yapıldı. Boşanma davasının reddedilmesinden sonra taraflar arasında ortak yaşamın kurulamaması durumunda yeniden dava açabilmek için bekleme süresi, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda 3 yıldan 1 yıla indirildi.

NOTERLERİN TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI, ADALET BAKANLIĞI'NA BAĞLI

Noterlerin tatil günlerinde çalışması ile ilgili detaylar Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelik ile belirlenecek. Ayrıca noterlik ücret tarifesinin belirlenme tarihi her yıl mart ayı yerine ocak başına çekildi.