Yarım günlük mesai, İstanbul'da trafiği olumsuz etkiledi

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan yarım günlük mesailerin ardından hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafiği kilitledi. Trafik yoğunluğu, yüzde 69'ları gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ülke genelindeki kurumlarda yarım günlük mesai uygulaması yapıldı.

Mesai sonrasında dışarda vakit geçirmek isteyen vatandaşların bir kısmı da tatili şehir dışında geçirmek istedi.

3 buçuk günlük tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyenler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

TRAFİK BİRÇOK BÖLGEDE KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkili oluyor.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi'nde başlayan trafik, Beşiktaş Meydanına kadar devam ederken, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli'den D-100 kara yolu ile TEM otoyollarına bağlantı noktalarında da trafik yoğunluğu artıyor.

TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi ile D-100 kara yolu Büyükçekmece istikametinde yan yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

SULTANBEYLİ'YE KADAR ETKİ GÖSTERDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde yer yer trafik yoğunluğu artıyor.

D-100 kara yolu Kadıköy'den Kartal istikametine trafiğin sıkıştığı gözlendi. TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan trafik, Sultanbeyli'ye kadar etkisini sürdürüyor.

YÜZDE 69'U GÖRDÜ

Öte yandan, İBB Cep Trafik uygulamasına göre, bir ara yüzde 74'lere kadar çıkan trafik yoğunluğu 15.30 itibarıyla yüzde 69 olarak kaydedildi.