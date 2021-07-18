Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz arife günü EFT ve havale yapılır mı?

Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz arife günü EFT ve havale yapılır mı?

Arife günü bankalar aracılığıyla işlem yapacak olan vatandaşlar, ''Arife günü bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? Arife günü EFT ve havale yapılır mı?

İslam alemi için mübarek zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Kurban Bayramı arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil olacak. Bu nedenle arife günü öncesi banka çalışma saatleri merak konusu oldu.

Kurban Bayramı tatili öncesinde para yatırma ya da çekme, EFT ya da havale gibi işlemlerini halletmek isteyen kişiler, idari tatil olarak kabul edilen 19 Temmuz arife günü bankaların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.

''Yarın bankalar açık mı? 19 Temmuz arife günü bankalar çalışıyor mu?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki Yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz arife günü EFT ve havale yapılır mı? İşte 19 Temmuz 2021 arife günü banka çalışma saatleri...

ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada,''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerini kullandı.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün olması nedeniyle birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'e kadar açık olduğu söylenebilir.

ARİFE GÜNÜ EFT YA DA HAVALE YAPILIR MI?

Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arife günü öğlene kadar hizmet verecek. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek.

Bayram boyunca bankalar resmi tatilde olacağı için Cep şubeleri üzerinden EFT işlemi gerçekleştirilemeyecek. Verilen EFT talimatı 26 Temmuz Pazartesi günü mesainin başlamasının ardından talimat emri verilen hesaba aktarılacak.

Havale işlemi ise aynı bankalar arasında gerçekleştirilen işlem olduğu için istediğiniz gün ve saatte gerçekleştirilebilecek.