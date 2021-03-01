Yarın kafeler açılacak mı? 2 Mart Salı günü kafe ve restoranlar açık olacak mı?

Yarın kafeler açılacak mı? 2 Mart Salı günü kafe ve restoranlar açık olacak mı?

Kafelerin ne zaman açılacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, 2 Mart salı günü kafe ve restoranların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın kafeler açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan kafelerin yarın açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Peki, yarın kafeler açılacak mı? 2 Mart Salı günü kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte, kafe ve restoranlarla ilgili merak edilen detaylar..

YARIN KAFELER AÇILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde kafe ve restoranlarla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Mart tarihi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, farklı iş kollarının faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulunun çalışmasını ve salgınla alakalı illerdeki son durumu, istatistiki verilerle bugün yapılacak olan Kabine toplantısında anlatacak.

Esneme kararları, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehbere göre il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak. Kafe ve restoranlar da bu kapsamda belli kriterlerlere göre açılacak.