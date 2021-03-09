Yarın kandil mi? 10 Mart Çarşamba hangi kandil? Diyanet kandil takvimi 2021..

Kandil günlerini içinde barındıran üç aylarda vatandaşlar dini günler ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini duyurdu. Peki 10 Mart Çarşamba kandil mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2021 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri bu nedenle merak konusu olmaya devam ediyor.

Recep ayının yirmi yedinci günü idrak edilmekte olan Miraç Kandili bugünden vatandaşların “Bugün kandil mi, ne kandili?” soruları ile gündeme taşınıyor.

Bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar, konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Peki, yarın kandil mi? 10 Mart Çarşamba yarın ne kandili? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimi.

YARIN KANDİL Mİ, 10 MART NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmakta olan dini günler takvimine göre; üç aylarda idrak edilen ikinci kandil olan Miraç Kandili, yarın gerçekleşecek.

Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

2021 KANDİL GÜNLERİ

Miraç Kandili 10 Mart 2021

Berat Kandili 27 Mart 2021

Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021