Yarın kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz arife günü kargolar açık mı?

Yarın kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz arife günü kargolar açık mı?

Yarın Arife günü olması nedeniyle kargo çalışma saatleri, gönderi yapmak ya da almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki yarın kargolar çalışıyor mu? Arife günü kargolar açık mı?

İslam alemi için mübarek zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Kurban Bayramı öncesinde 19 Temmuz yani yarın arife günü yaşanacak. Bu kapsamda arife gününde hangi kurumların açık, hangi kurumların kapalı olduğu merak konusu oldu.

Kargoların çalışma saatleri de merak edilenler arasına girdi. Bayram ve resmi tatillerde kargoların çalışıp çalışmama durumu, kargolarını bekleyen kişiler tarafından araştırılıyor.

Peki yarın kargolar çalışıyor mu? 19 Temmuz arife günü kargolar açık mı? İşte Arife günü kargo çalışma saatleri 2021...

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü yarım gün olması nedniyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak.

Ancak kargolar, arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacak. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

SÜRAT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arife günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Aras Kargo, yayımladığı duyuruya göre arife günü 13.00'e kadar çalışacak. Kurban Bayramı'nda ise çalışmaya ara verecek.

PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20-23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir.

MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG Kargo bayramda çalışma durumu için henüz açıklama yapmadı. Genellikle MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.