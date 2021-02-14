Yarın okul var mı? 15 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?

Yarın okul var mı? 15 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?

Ara tatilin ardından ikinci dönemin başlamasını bekleyen öğrenci ve veliler, 15 Şubat Pazartesi okul var mı? sorusunun yanıtını arıyor. Peki ikinci dönem ne zaman başlıyor, okullar yarın açılacak mı?

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle devam eden okullar ara tatilin ardından ikinci dönem hazırlıklarını sürdürüyor.

Okulların ne zaman açılacağını araştıranlar, 15 Şubat'ta okul var mı, kimler gidecek? sorusunu merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi.

Peki yarın kimler okula gidecek? 15 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İşte MEB'den açıklamalar..

15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Alınan son karara göre; 15 Şubat’ta tüm köy okulları ve bağımsız anaokulları açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

1 Mart’ta ise ilkokul öğrencileri okula gitmeye başlayacak. Öğrenciler haftada iki gün okula gidecek. Ayrıca LGS ve YKS sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçecek.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk "15 Şubat Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada iki gün devam edecek." açıklamasında bulundu.