Yarın sinemalar açılacak mı? 2 Mart Salı günü sinemalar açık olacak mı?

Yarın sinemalar açılacak mı? 2 Mart Salı günü sinemalar açık olacak mı?

Merakla beklenen Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantının ardından pandemi nedeniyle kapalı tutulan sinemaların açılacağı tarih ile ilgili açıklama yapılacak.

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı tutulan sinemalar hakkında yapılacak olan açıklama merak ediliyor. Vatandaşlar, ''Sinemalar yarın açılacak mı?'' soorusuna yanıt arıyor.

Peki, Yarın sinemalar açılacak mı? 2 Mart Salı günü sinemalar açık olacak mı? İşte, detaylar..

YARIN SİNEMALAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinemalarla ilgili 1 Mart Pazartesi yani bugün gerçeleştirilecek Kabine toplantısını işaret etmişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre, sinemalar konusunda bir esneme yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek.

İLLER RİSK DURUMLARINA GÖRE GRUPLARA AYRILACAK

Kabine toplantısında kademeli normalleşme ile ilgili ayrıntılar netlik kazanacak. İllerdeki risk durumuna göre, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller kırmızı renk ile gösterilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda aşılanma süreci de değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.