Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 10 Nisan Cumartesi hangi illerde yasak var?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 10 Nisan Cumartesi hangi illerde yasak var?

Hafta sonu yaklaşırken vatandaşlar hangi illerde kısıtlamaların olup olmadığını merak ediyor. Peki, bu akşam başlayacak olan sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte detaylar..

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan yeni risk haritasında, yüksek riskli il sayısı 17’den 58’e çıkmış ve bu durum da doğal olarak hafta sonu yasaklarını beraberinde getirmişti.

Vaka sayısının dün itibarıyla 50 bin barajını geçmesi sonrasında sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni gelişmelerin olup olmadığı araştırılıyor.

Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 10 Nisan Cumartesi hangi illerde yasak var? İşte detaylar..

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz hafta koronavirüs risk haritasının güncellenmesi ile birlikte kırmızı renkli il sayısında artış yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de çok yüksek riskli (kırmızı) iller kategorisine girdi.

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'da başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt.