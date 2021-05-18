Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sokağa çıkma yasağı kararının alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

17 günlük tam kapanma dönemi, 17 Mayıs itibarıyla sona erdi ve kademeli normalleşme sürecine geçildi.

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kararı alınıp alınmadığı merak konusu oldu.

Milyonlarca vatandaşın gündeminde 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu yerini aldı.

Bilindiği üzere, 19 Mayıs resmi tatil günleri arasında yer alıyor ve daha önceki resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı.

Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri...

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

Daha önceki resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle vatandaşların gündemini meşgul eden 19 Mayıs'ta yasak var mı? sorusu, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile yanıt buldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 19 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜNE UZATILDI MI?

Sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmanın uzatılmasına ilişkin karar, Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, tam kapanma 17 Mayıs tarihinde son buldu ve 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme kararları yürürlükte olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda yasak olduğuna dair bir genelge yayımlanmadı.

Buna göre, 19 Mayıs günü, 17 Mayıs - 1 Haziran günleri arasında uygulanacak kısıtlamalara dahil. Yani 19 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi diğer günlerde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.