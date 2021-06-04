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- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma saatleri..
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma saatleri..
- Haber Merkezi
- 04.06.2021 - 11:55
Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını duyurdu.
Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçildiği belirtilirken, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda haziran ayının ilk hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 5-6 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri..
YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ''Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri'' Genelgesi'ne göre, hafta sonu sokak kısıtlaması bir güne düşürüldü. Cumartesi günleri akşam 22:00’ye kadar kısıtlama bulunmayacak.
Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.