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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma saatleri..

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma saatleri..

Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte vatandaşlar, yarın sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak ediyor. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran yasak saatleri