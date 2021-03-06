Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Mart İstanbul'da yasak kalktı mı? 7 Mart kısıtlama olmayan şehirler

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Mart İstanbul'da yasak kalktı mı? 7 Mart kısıtlama olmayan şehirler

Normalleşme adımlarının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yarın sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Uzun süredir devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin alınan kararlarda, sokağa çıkma yasağı illerin risk durumlarına göre bazı illerde tamamen kaldırılırken bazı illerde yalnızca pazar günü devam edeceği bildirildi.

Risk grubu haritasına göre, İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağının son durumu araştırılıyor.

7 Mart Pazar günü dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar, ''Yarın İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, pazar günleri sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da yarın yasak var mı? İşte genelgeye göre detaylar..

7 MART PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında ele alınmıştı.

Kabine toplantısında alınan kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Ülke genelinde hafta içi uygulanan 21.00 - 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde devam edecek.

Buna göre, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı, 6 Mart akşam saat 21.00’da başlayacak ve pazartesi günü sabah 05.00'da sona erecek. Pazar günü yine market, manav, kasap gibi işletmeler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

7 MART KISITLAMA OLMAYAN ŞEHİRLER

2 haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde belirlenmiştir:

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.