Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarın sokağa çıkma yasağının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Mart'ta gerçekleştirilen yerinde karar döneminin ilk kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

İllerin risk durumlarına göre alınan kararlarda, bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken bazı illerde yalnızca pazar günü devam edeceği bilgisi yer aldı.

'Yerinde karar' döneminin ilk hafta sonu geldi çattı. Vatandaşlar, ''Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? İşte, detaylar..

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında tekrardan gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 5 Mart Cuma akşamı yani bu akşam tüm illerde sokağa çıkma yasağı 21.00’da başlayıp cumartesi sabah 05.00'a kadar sürecek.

Cumartesi günü, hiçbir ilde gündüz vakti sokağa çıkma yasağı olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı, cumartesi (6 Mart) akşam saat 21.00’da başlayacak ve pazartesi günü sabah 05.00'da sona erecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir süre daha pazar günü devam edecek.

2 haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde belirlenmiştir:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.