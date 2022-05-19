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    Yarın tatil mi, 20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi?

    Resmi tatillerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene perşembe gününe denk geldi. Akıllarda ise hafta sonu ile birleştirilecek mi sorusu yer alıyor. Peki 20 Mayıs Cuma tatil mi?
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:46
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    Yarın tatil mi, 20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi?

    Resmi tatil günleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında perşembe gününe denk geldi.

    Cuma gününün tatil olup olmadığı ise merak konusu oldu.

    Milyonlar şimdiden "Yarın tatil mi" sorusuna yanıt arıyor.

    20 Mayıs Cuma gününü tatil ilan edilmesiyle bayram hafta sonu ile birleşecek ve 4 günlük tatil fırsat doğacak.

    Peki 20 Mayıs tatil mi? 19-20 Mayıs birleştirildi mi, açıklandı mı? İşte detaylar...

    20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi?

    20 Mayıs Cuma tatil ilan edilmedi. Bu nedenle, 20 Mayıs günü iş ve eğitim hayatı normal mesai saatinde devam edecektir.

    Yarın tatil mi, 20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi? #1


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