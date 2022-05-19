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Yarın tatil mi, 20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi?

Yarın tatil mi, 20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi?

Resmi tatillerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene perşembe gününe denk geldi. Akıllarda ise hafta sonu ile birleştirilecek mi sorusu yer alıyor. Peki 20 Mayıs Cuma tatil mi?