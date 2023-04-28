Yarısı Bizden kampanyasına 2 günde 291 bini aşkın başvuru oldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Nisan'da başvuruların başladığı 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin, başvuruların 291 bin 526, bağımsız birim için ise 47 bin 400'e ulaştığını açıkladı.

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Hükümetin, doğal afetlere ilişkin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sık sık konut kampanyalarını hayata geçiren ve vatandaşlara derin bir nefes aldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kez yeni bir kampanyayı duyurdu.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya koyuldu.

Yarısı devletten

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yarısı Bizden' kampanyasını açıkladı.

Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi.

Kampanyaya ise başvurular 26 Nisan'da başladı.

"2 günde 291 bin 526 başvuru oldu"

29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: